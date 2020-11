Transfer de ultima ora la CFR Cluj. Dan Petrescu a adus un fundas central

Zunic, un fundas croat de 32 de ani, a semnat cu echipa ardeleana si s-a alaturat deja lotului pregatit de Dan Petrescu Croatul a jucat ultima oara la Qabala, in Azerbaidjan. Zunic si-a inceput cariera in Bosnia, dar apoi a evoluat multa vreme in Austria, printre altele si la echipele secunde ale cluburilor Austria Viena si SV Mattersburg, apoi in Polonia (GKS Tychy), Ucraina (Volin Lutk, Cernomoret Odesa), Rusia (Orenburg), Kazahstan (Atirau) si Azerbaidjan (Qabala).CITESTE SI: VIDEO "Au fost imparatul Dobrin, regele Balaci si restul". Cine a fost cel mai bun fotbalist roman