Reactii dupa CFR Cluj - TSKA Sofia 0 - 0. "Ne jucam sansa la Young Boys, cred ca putem scoate o victorie acolo si sa ne calificam"

"Cred ca ne-am pierdut putin din incredere, veneam dupa patru esecuri, dar sper ca acum sa ne fi revenit. S-a vazut ca suntem o echipa matura, unita, sper sa ne revenim. Noi trebuia sa castigam, indiferent de rezultatul de la Roma.Ne jucam sansa la Young Boys, cred ca putem scoate o victorie acolo si sa ne calificam. Am fost intr-o pasa proasta, dar sper ca am trecut de aceasta cu meciul asta.Nu-i placut ca a plecat Mister, era frumos daca am fi castigat, sa-i fi dedicat victoria. Dar asta este viata antrenorului", a declarat Balgradean la Digisport.Forrmatia CFR Cluj a remizat, joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa TSKA Sofia , intr-un meci din etapa a cincea a grupei A a Ligii Europa. In celalalt meci din grupa, AS Roma a invins acasa, scor 3-1, echipa Young Boys Berna. Clujenii si elvetienii vor lupta in ultima etapa pentru calificarea in 16-imile competitiei.La Cluj-Napoca, in minutul 85, de la gazde a fost eliminat Chipciu, dupa ce a primit al doilea cartonas galben. Chipciu a primit primul cartonas in minutul 54.Echipa clujeana a fost condusa de pe banca de Marius Bilasco, dupa ce Dan Petrescu s-a despartit luni de CFR.In ultima etapa, saptamana viitoare, CFR Cluj va juca in deplasare cu Young Boys Berna si TSKA Sofia va intalni acasa AS Roma.Clasamentul grupei este urmatorul: 1. AS Roma - 13 puncte, 2. Young Boys - 7 puncte, 3. CFR Cluj - 5 puncte, 4. TSKA Sofia - doua puncte.AS Roma este calificata in 16-imile Ligii Europa, iar TSKA nu mai are nicio sansa sa acceada in faza urmatoare.CFR Cluj are nevoie de o victorie la Berna, pentru calificarea in 16-imile competitiei. Cu orice alt rezultat va parasi Liga Europa.CITESTE SI: CFR Cluj nu a reusit sa-i bata pe bulgarii de la TSKA Sofia si se lupta cu Young Boys Berna pentru calificarea in primavara europeana