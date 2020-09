Jucatorii campioanei CFR au mers la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj. Dan Petrescu: "Va multumim si sper sa nu mai avem nevoie sa venim pe aici"

"Intreaga echipa alaturi de staff-ul tehnic au mers la Spitalul de Boli Infectioase Cluj-Napoca pentru a multumi intregului staff medical pentru tot sprijinul acordat in perioada in care o parte din ei au fost internati fiind testati pozitiv cu COVID19.Lupta pe care medicii din acest spital o duc zi de zi cu inamicul invizibil este una extraordinar de mare, iar pentru asta merita aprecierile si toata recunostinta noastra!Medalia si tricoul de campion vor fi de acum inainte in loc de cinste in Spitalul Medicilor Campioni.Voi sunteti eroii nostri! Va multumim si ne inclinam in fata voastra!", se arata in comunicatul clubului ardelean"Sunteti eroii nevazuti ai Romaniei, nu numai la acest spital, in toate orasele sunt eroi care nu sunt vazuti si am venit aici sa va apreciem foarte mult. Va multumim si sper sa nu mai avem nevoie sa venim pe aici", a declarat Dan Petrescu La finalul lunii iulie, la CFR Cluj s-au inregistrat 26 cazuri de infectare cu Sars-Cov-2, printre care si antrenorul Dan Petrescu. Testele au fost efectuate la o clinica privata din Bucuresti.Ulterior, la retestarea efectuata la Cluj-Napoca, multe dintre aceste cazuri s-au dovedit a fi fost fals-pozitive. Totusi, antrenorul Dan Petrescu, o parte a staff-ului sau si atacantul Adrian Paun au suferit de Covid-19, fiind internati in spital.