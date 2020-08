Chinul prin care a trecut cel mai bogat fotbalist roman: "Stateam in pat si simteam cum cad in gol din cauza problemelor la inima"

Deocamdanta nu se mai gandeste la fotbal, problemele cu inima, pe care le-a avut in trecut nu-i dau pace."Am avut meci cu Voluntari, tin minte ca am batut vreo 5-0, am dat 3 goluri atunci si noaptea pe la 1, simteam ca niste pauze, ca 90 la suta din oameni le fac, extrasistole si sunt unii care le simt si unii care nu le simt.Si stateam in pat linistit si simteam ca si cum cazi in gol, o pauza, asa, nu stiu, poate ai simtit vreodata.Si asa am facut una acum, peste 10 minute alta, peste cinci minute alta si chiar atunci il sunasem pe kinetoterapeut, nu mi-a raspuns, ca dormea, dupa aia pe doctor, mi-a raspuns doctorul si i-am zis doctorului ca simt ceva ca si cum raman fara aer.M-am dus si mi-am facut analizele, mi-au iesit ok, ei au dat vina atunci pe lipsa de magneziu si potasiu, erau la limita de jos si eu am inceput sa iau. Dupa aia am avut meciul cu Dinamo , intermediar, a fost bine si dupa aia a venit meciul cu Gaz Metan . Si atunci am simtit la pauza", a spus fotbalistul, in varsta de 29 ani, pentru Prosport.George Tucudean nu are grija zilei de maine, este cel mai bogat fotbalist roman, cu o avere estimata la aproape 30 de milioane euro. Fotbalistul impreuna cu familia detin numeroase afaceri in zona de vest a tarii.