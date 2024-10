Cosmarul trait de Ibrahima Balde la plecarea din Romania

Atacantul senegalez Ibrahima Balde si-a reziliat contractul cu CFR Cluj in urma cu o saptamana, dar nu a putut parasi inca Romania.

In ultimele sapte zile, Balde a incercat in zadar sa plece in Spania pentru a semna cu Oviedo, echipa cu care are deja un acord, anunta mai multe publicatii iberice.

Balde nu poate parasi tara deoarece Ambasada Spaniei nu i-a oferit inca viza.

Atat managerul sau cat si reprezentantii clubului Oviedo au incercat in zadar sa rezolve aceasta situatie, fara succes insa.

Se spera ca problema va fi rezolvata cel tarziu miercuri, dar atacantul nu mai crede in promisiuni si este gata sa ia o masura radicala.

Balde vrea sa conduca peste 3.000 de kilometri si sa-si asume riscul ca nu va fi lasat sa intre in Spania.

Pana sa plece de la CFR Cluj, Balde era cel mai bine platit jucator din Liga 1, cu un salariu de 30 de mii de euro pe luna.

