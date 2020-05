Dan Petrescu, pus la punct de un fost colaborator: Trebuie sa spunem lucrurile corect

Ziare.

"Spune ca Minteuan e victima. Eu nu sunt victima, eu am fost barbat intotdeauna. El nu e! El e victima mereu. Uitati-va si la meciurile noastre. Indiferent daca pierdem sau castigam, Dan Petrescu e o victima. Se plange non-stop. Sa spunem lucrurile corect, daca tot vrea corectitudine!Spune ca nu-i corect ca eu mi-am luat banii, dar staff-ul si jucatorii nu si i-au luat. Pai Dan Petrescu, ca sa stii, nu e corect ca staff-ul si jucatorii nu si i-au luat banii! Asta nu e corect, nu ca i-a luat Minteuan!", a spus Minteuan pentru Fanatik Apoi, Minteuan a continuat criticile la adresa lui Dan Petrescu."Spune ca nu-i corect ca eu mi-am luat banii, dar staff-ul si jucatorii nu si i-au luat. Pai Dan Petrescu, ca sa stii, nu e corect ca staff-ul si jucatorii nu si i-au luat banii! Asta nu e corect, nu ca i-a luat Minteuan!", a mai spus acesta.In urma cu o zi, Dan Petrescu a avut o reactie nervoasa la adresa fostului antrenor secund de la CFR Cluj, Alin Minteuan.Acesta din urma a fost demis dupa ce si-a cerut restantele salariale, iar Petrescu il critica vehement."Minteuan a parut o victima in acest conflict, dar, de fapt, eu sunt victima. Mi-a promis ca amana primirea acelor prime, eu am reusit sa ii prelungesc contractul cu doi ani, am vorbit cu patronul. Am fost la Alin acasa, totul era ok si apoi, cand a primit hartia de la club sa semneze, a zis ca nu e de acord cu asa ceva, ca el n-a vorbit cu nimeni, pai eu sunt nimeni?Marian Copilu nu a putut rezolva aceasta situatie pentru ca are niste probleme de sanatate, asa ca am incercat eu sa ma ocup de aceste probleme.Ii ofeream doi ani de contract, cu 100.000 de euro, dar a zis ca nu e de acord sa astepte pana in iunie, pentru ca mereu l-a pacalit CFR Cluj. Eu va veni la antrenament acum, are contract pana pe 30 iunie, dar situatia nu este deloc corecta, jucatorii n-au luat banii, dar Minteuan i-a luat. Eu nu i-am mai raspuns lui Minteuan, ce sa mai vorbesc cu el? Eu nu am mintit niciodata antrenorii secunzi si nu accept niciodata sa ma minta cineva", a spus Petrescu la Digi Sport Minteuan a fost indepartat de la CFR Cluj dupa ce si-a cerut restantele din vara anului trecut si pana in prezent.El a fost antrenorul principal de la CFR Cluj pana cand Dan Petrescu a preluat echipa.C.S.