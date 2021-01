Prima batalie castigata de Sumudica in fata lui Dan Petrescu. Ce jucator de la CFR Cluj va merge la Rize

Rizespor a avut castig de cauza, a platit cei mai multi bani pentru transferul fotbalistului croat.Djokovic va castiga in jur de 500 000 euro salariu."Cea mai buna oferta primita de CFR Cluj a fost de la Rizespor, clubul lui Marius Sumudica, iar daca semnez, toata lumea o sa fie de acord si fericita.Intr-o tara noua e important ca antrenorul ma cunoaste si am avut noroc ca am avut de ales intre doua echipe cu tehnicieni care ma stiu bine si care m-au vrut. Sper ca nu se supara Dan Petrescu", a spus Djokovic, conform gsp. Damjan Djokovic este din 2017 la CFR Cluj si a castigat trei titluri de campioana cu formatia ardeleana.