Ultimele cuvinte ale lui Edi Iordanescu ca antrenor la CFR Cluj: Nu plec pentru bani. Nu am acord dat in alta parte. Cine are cele mai mari sanse sa fie noul tehnician al campioanei

"Contractul meu cu CFR se termina oficial in cateva zile si doresc sa multumesc din suflet echipei, baietii au fost speciali si ma bucur ca am reusit aceasta performanta extraordinara impreuna. Am lucrat cu un grup deosebit, total profesionist, de care nu ai cum sa nu te atasezi. Fiecare in parte va ramane in sufletul meu.Multumesc presedintelui, care a crezut neconditionat in mine si a fost mereu un factor major de echilibru, patronului, care stiu ce eforturi face pentru echipa si cat suflet pune si intregii conduceri.Multumesc suporterilor pentru momentele speciale de la ultimul joc si pentru dragostea lor pentru echipa si nu in ultimul rand staff-ului tehnic care a fost la nivel inalt, staff-ului medical si tuturor celor implicati in activitatea zilnica a echipei!! Sunt mandru ca am reprezentat Clujul si clujenii!! HAI CFR, CAMPIOANA ROMANIEI!! PS - Nu am venit pentru bani la CFR si nu plec pentru bani. Nu am un acord dat in alta parte si nu stiu ce o sa-mi ofere viitorul.Am refuzat orice fel de contact pana in acest moment si prioritate a avut mereu CFR, doar ca uneori in viata, chiar daca exista o dorinta comuna, exista riscul sa nu gasesti calea comuna!!", a scris Iordanescu pe Facbook.Echipa CFR Cluj a castigat in acest sezon al patrulea titlu de campioana a Romaniei, al saptelea din istorie.Iordanescu, 42 de ani, a preluat conducerea tehnica a echipei CFR Cluj la 4 decembrie 2020, cand echipa era pe locul 3 in Liga I , la sase puncte de liderul de atunci, FCSB , si cand l-a inlocuit pe Dan Petrescu . In 2018, Edward Iordanescu a mai pregatit CFR Cluj pentru doar trei meciuri Cele mai mari sanse sa-l inlocuiasca pe Edi Iordanescu le are Marius Sumudica . Dat ca sigur in Arabia Saudita, antrenorul roman s-a intors din drum si negociaza intens cu echipa campioana.