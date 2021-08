Ce spune Edi Iordănescu despre scandalul de la CFR Cluj. Acum la FCSB, antrenorul a luat titlul sezonul trecut cu ardelenii

”Nu e foarte uşor să comentez ce a fost acolo, reprezint alt club, am fost acolo, sunt oameni cu care am lucrat. Nu s-a întâmplat un lucru care să facă cinste, mai ales că a fost public şi a depăşit şi graniţele ţării.Este afectată imaginea, din păcate pentru ei. Mai mult nu pot să comentez, sunt problemele lor. Nu mă aşteptam să se întâmple aşa ceva. S-au întâmplat lucruri la nervi, lucruri care au săpat în timp, dar nu este problema mea. Nu e normal pentru un club care a câştigat patru campionate, care ne-a reprezentat cu cinste în cupele europene”, a declarat Edi Iordănescu, într-o conferinţă de presă.Iordănescu a mai spus că este convins că situaţia de la CFR nu va afecta prestaţia jucătorilor la meciul de duminică.”Cert este că eu cunosc grupul de jucători, care are o capacitate de redresare incredibilă. Normal că sunt afectaţi, dar când intră în teren se repoziţionează rapid. Sunt lucruri pe care cu greu le pot anticipa.Noi nu trebuie să ne ducem pe o traiectorie greşită, să credem că vom întâlni un adversar dezorganizat. CFR se va repoziţiona, jucătorii au capacitatea de a fi la cote înalte”, a precizat antrenorul.Meciul CFR Cluj - FCSB va avea loc, duminică, de la ora 21.00, în etapa a VII-a a Ligii I.