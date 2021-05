Campionii de la Cluj fac misto de Becali: De ce nu mai castiga FCSB titlu? A iesit Gigione din inchisoare. Sa mearga in Moldova, sa-si ia Licenta Pro. Are talentul lui

Imediat dupa acest succes istoric, fotbalistii ardelenilor au inceput sa-i ironizeze pe rivalii de la FCSB Primul luat la misto a fost nimeni altul decat Gigi Becali , patronul echipei."Stiu raspunsul la intrebarea de ce FCSB nu mai castiga de atunci campionatul! A iesit Gigi din puscarie! Atunci, in acel an, aveam 13 puncte avans, defilam.A iesit Gigione de la inchisoare, hat am tremurat pana in ultima etapa cu ASA Tg Mures! Ne-a facut Galatiul campioni! A fost norocul nostru, dar nu doresc nimanui asa ceva.Ii propun lui Gigi Becali sa mearga in Moldova, sa ia Licenta PRO si a rezolvat problema. El are talentul lui. Eu il apreciez foarte mult pe Gigi, dar sa invete sa isi vada de echipa lui, sa lase pe CFR in pace. El a zis ca de Paste va avea 10 puncte in fata noastra, ne-a mobilizat", a spus portarul lituanian la digisport Arlauskis este la al saselea titlu castigat in Romania, unul cu Unirea Urziceni , FCSB si patru cu echipa CFR Cluj.