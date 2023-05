Giovanni Becali: Dica nu va fi imprumutat la CFR!

Impresarul Giovanni Becali anunta ca oficialii echipei italiene Catania exclud posibilitatea ca Dica sa fie cedat sub forma de imprumut.

Echipa antrenara de Walter Zenga vrea sa-si recupereze investitia facuta in momentul achizitionarii lui Dica de la Steaua. CFR si Catania urmeaza sa ajunga la o intelegere in cazul fotbalistului roman.

"In nici un caz Dica nu va ajunge sub forma de imprumut la CFR Cluj deoarece Catania vrea sa isi recupereze banii. Oficialii Cataniei mi-au dat un mandat exclusiv de recuperare a celor 1.7 milioane de euro pe care le-au platit in schimbul sau", a afirmat Giovanni Becali conform onlinesport.ro.

Fostul fotbalist al Stelei a anuntat in urma cu ceva timp ca isi doreste sa revina in Liga I, dar nu vrea sa se intoarca la echipa din Ghencea.