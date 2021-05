Edi Iordanescu pleaca de la CFR Cluj. Ce a declarat antrenorul care a luat titlul in Liga 1

"In primul rand, imi doresc sa ma odihnesc un pic, sa fiu cu familia, sa fiu mai aproape de ai mei. Au fost sapte luni foarte grele, pentru ca a fost o miza foarte mare, o responsabilitate la fel de mare.Acum sunt momentele mele, ale familiei mele, sa fiu aproape de ea. M-a inteles familia, iar acum am nevoie sa ma regenerez dupa care vedem ce poate sa urmeze.Dar eu vreau sa va asigur de un singur lucru: pentru mine, prioritate de continuitate a avut CFR Cluj, suta la suta. M-am atasat de loc, de oras, de locul meu de munca, de biroul meu, de baieti, de echipa...De ei mi-e cel mai greu sa ma despart, va spun cu sinceritate, lor le sunt extrem de recunoscator pentru tot parcursul si pentru tot concursul pe care si l-au dat. Mi-e greu sa ma despart de oamenii din Cluj. Mi-as fi dorit sa fiu implicat in reconstructia echipei pentru ca va fi nevoie de acest lucru fiind foarte multi jucatori la final de contract.Mi-e greu sa ma despart de suporteri , cu care chiar daca n-am interactionat foarte mult, pentru ca nu a fost permis acest lucru, la ultimul joc m-au tratat la cel mai inalt nivel si pentru asta mi-as fi dorit sa fiu mai departe antrenorul echipei lor. Acum, pentru o continuare a colaborarii ar fi fost nevoie ca anumite conditii sa se indeplineasca si viziunea sa fie una comuna.Eu stiu, insa, ca la CFR Cluj este un patron care face eforturi majore pentru a sustine conditii foarte bune la echipa, un presedinte care tot timpul stie ce are de facut, un profesionist desavarsit, care are in spate oameni inteligenti, alaturi de care poate sa munceasca si sa reconstruiasca viitorul echipei. Ramane de vazut ce ne va oferi Dumnezeu fiecaruia dintre noi!", a declarat el.Echipa CFR Cluj a castigat in acest sezon al patrulea titlu de campioana a Romaniei, al saptelea din istorie.