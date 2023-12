Miriuta, semnal de alarma la CFR, dupa victoria cu Dinamo: Ne batem cu Steaua daca...

CFR Cluj a depasit la limita pe Dinamo Bucuresti cu 2-1, in meciul din runda curenta a Ligii I, dupa ce oaspetii au condus inca din minutul 3 cu 1-0.

Vasile Miriuta, antrenorul clujenilor, a declarat ca le multumeste elevilor sai pentru efortul depus, dar trage un semnal de alarma inspre conducere, in ceea ce priveste problemele interne de la echipa:

"E o victorie importanta. E foarte greu sa exprim ce am in suflet, vreau sa le multumesc acestor jucatori formidabili. Am avut probleme in aceasta perioada, e meritul lor, nu am intalnit in toata cariera mea asa ceva. Daca vrem sa ne luptam la titlu, trebuie sa se rezolve aceste probleme. Sper ca cei din conducere sa rezolve situatia pentru ca si mie imi este greu sa-i motivez. E randul conducerii sa faca acelasi efort pe care noi il facem zi de zi. Ne putem bate cu Steaua daca se rezolva aceste probleme, iar in iarna vin doi jucatori de valoare.", spunea Miriuta la capat de joc, pentru Look TV.

Chanturia si Guima, respectiv Lazar au fost marcatorii partidei desfasurate sambata seara in Gruia.

CFR a egalat la puncte pe Steaua, 25, insa campionii au de jucat duminica seara impotriva celor de la U Cluj, in direct pe Ziare.com de la ora 21.

D.A.

