Motivul pentru care fotbalistul cu cel mai mare salariu din Liga 1 nu joaca

Cel mai bine platit jucator din Liga 1 nu mai prinde echipa.

Desi a insistat pentru transferul sau la CFR Cluj, Dan Petrescu il tine acum pe banca de rezerve pe atacantul senegalez Ibrahima Balde, platit cu 300.000 de euro pe an.

Presedintele clujenilor, Iuliu Muresan, anunta ca Balde va juca atunci cand se va pregati la intensitate maxima.

"Balde este in situatia lui Omrani. Daca va lua drumul lui Omrani si se va antrena mult mai intens decat o face acum si va depune un efort mult mai mare, va juca", a anuntat Iuliu Muresan la Look TV, potrivit Prosport.

"E un jucator cu calitati, a intrat in cateva meciuri si a dat 4 goluri, in putine aparitii. Are calitatile necesare unui varf, dar trebuie sa se antreneze mai bine si mai intens. E singura problema, in rest e un jucator serios si eu sunt convins ca se va recupera si o sa joace", a mai precizat acesta.

Doar 362 de minute a jucat Ibrahima Balde pentru CFR Cluj in acest sezon al Ligii 1.

Chiar si asa, fostul atacant al lui Atletico Madrid a marcat 4 goluri.

