Omul pe care Porumboiu il acuza ca a stat in spatele succeselor lui CFR Cluj: "Ai fost parte la furat"

Fostul finantatorul al celor de la FC Vaslui il acuza pe Balaj ca a facut jocurile celor de la CFR Cluj."Cand am luat hotararea prosteasca de a intra in fotbal, nu am stiut in ce intru. Vad ca un arbitru ma da acum in judecata. Pai nu ti-e rusine, ma, sa ma dai in judecata? E vorba de Balaj. Pai, ai fost, ma, acolo cu Paszkany! Ai fost parte la furat. Da, mergem la judecata. Nu mi-e frica. Mai si minte", a spus Porumboiu la GSP Live "Am spus ca in spatele vitrinei cu trofee de la CFR Cluj e si poza lui. O sa probez in instanta. Nu are cum sa castige niciodata. Am niste date... Ma duc cu casetele la Tribunal. Dar am alta aparare, am cu ce sa justific afirmatiile. Sunt beton. Mai si minte. Pai cine esti tu, Balaj, ca sa ma rog de tine? Ce s-a intamplat in anii aceia cu CFR... Ce orchestra avea de sunete si de tunete...", a adaugat fostul proprietar al Vasluiului.Vezi si: Adrian Porumboiu: Am fost la un Steaua - Dinamo care a fost un blat ordinar! Adrian Porumboiu a investit timp de 10 ani la FC Vaslui, in perioada 2003-2013.