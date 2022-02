Opinii: Ghinion sau prostie?

2-3 la Munchen, cu Bayern. Un rezultat nu tocmai rau, daca nu am cunoaste conditiile in care s-a disputat partida de pe superba Allianz Arena.

Cartu a dat vina pe ghinion, la fel ca si jucatorii. Doua autogoluri si jumatate, plus o bara pe final de repriza le tin parte.

Dar oare a fost doar ghinion ca portughezul Cadu si-a respins in propria poarta o centrare usoara, ca Traore, din nou, n-a fost in stare sa nimereasca spatiul portii dintr-o pozitie excelenta si ca Stancioiu, care i-a luat locul in poarta eroului de la Roma - Nuno Claro, n-a aparat mai nimic?

Doar ghinionul sa fi fost de vina ca jucatorii lui Cartu n-au invins un Bayern decimat de accidentari si aflat intr-o forma slaba?

Arjen Robben, Frank Riberry, Daniel van Buyten, Miroslav Klose si Ivica Olici sunt doar cativa din jucatorii pe care Louis van Gaal nu s-a putut baza marti seara.

Unde mai pui startul de sezon al bavarezilor - locul 10 dupa 8 etape jucate in Bundesliga, unul dintre cele mai slabe din istoria celui mai titrat club din Germania.

Clujenii aveau astfel toate conditiile pentru a obtine un rezultat mare la Munchen. Unul care trebuia obtinut, cu sau fara ghinion.