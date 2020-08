Paun: A fost o perioada foarte grea. Am avut febra, frisoane, ma durea foarte tare capul, iar apoi zece zile nu am avut gust si miros

"Ma bucur ca am revenit pe teren dupa o pauza indelungata si in al doilea rand ca am reusit sa castigam. Saptamana aceasta, miecuri a venit al doilea test negativ. Marti facusem pe precedentul si am revenit la antrenamente miercuri. A fost o perioada foarte grea din prima zi cand am aflat ca sunt infectat cu noul coronavirus. Va dati seama, toata lumea a fost suparata, in special familia mea. Am stat in spital 10 zile, dupa care am stat in izolare acasa inca 11 zile. A fost o perioada grea, dar ma bucur ca a trecut si acum sunt sanatos si pot sa imi ajut echipa cat pot. Din partea clubului si din partea colegilor chiar am avut sustinere si ma bucur in momentul acesta, dar au fost unele declaratii in presa, care ... nu pe mine, dar mama mea a fost foarte afectata, la fel ca si iubita mea si fratele meu. Am avut simptome in noaptea aceea, vineri inainte de meciul cu FCSB . Am avut febra, am avut frisoane, ma durea foarte tare capul, dupa care 10 zile nu am avut gust si miros. Astea au fost singurele simprome pe care le-am avut" a spus Paun, potrivit telekomsport.ro.Formatia CFR Cluj a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Academica Clinceni, intr-un meci din prima etapa a Ligii I. Paun a intrat pe teren pe final.