"Portughezul Mario Camora a primit cetatenia romana"

''Se acorda cetatenia romana domnului Malico Paulino Mario Jorge, cetatean portughez, fiul lui Anibal si Dias Leal Malico, nascut la data de 10 noiembrie 1986 in localitatea Samora Correia, Benavente, Santarem, Portugalia, avand domiciliul actual in Romania, Cluj Napoca, str. Oasului, nr.347 C, jud. Cluj, cu mentinerea domiciliului in Romania'', se arata in textul documentului adoptat.Camora, fundas stanga care a cucerit patru titluri de campion al Romaniei cu CFR Cluj, joaca la formatia din Gruia din 2011. Anterior a evoluat in tara natala, la Samora Correia, Valdevez, Beira-Mar, Pampilhosa si Naval.Acum Camora poate fi convocat la echipa nationala a Romaniei de selectionerul Mirel Radoi Si rugbystul sud-african Johannes Petrus Van Heerden a primit cetatenia romana, dar el are deja peste 40 de selectii in echipa reprezentativa a Romaniei.Flankerul sud-african a jucat in Romania la Stiinta Baia Mare, CSM Bucuresti si la CS Dinamo