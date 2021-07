Rapid transfera de la campioana Romaniei. Pe cine au luat giulestenii de la CFR Cluj

"E o realizare transferul la Rapid, ma bucur ca echipa a revenit in Liga 1 si sper sa reusim sa facem lucruri frumoase in noul sezon, sa ii facem fericiti pe suporteri. Pe suporteri i-am urmarit mereu cu placere pe retelele de socializare si abia astept sa joc pe noul Giulesti, cu ei in spate.Am multe de invatat si de dovedit si de aceea am venit aici, deoarece, impreuna cu noii mei coechipieri, vreau sa realizam obiective marete. Am urmarit parcursul Rapidului din Liga 4, e o performanta foarte mare ca a revenit in prima liga. Sper sa ajungem cat mai sus in acest sezon, chiar si in play-off", a spus fotbalistul, pentru fcrapid.ro.El a venit imprumut, pe un an, cu optiune de cumparare.Nascut la Alba Iulia, Carnat si-a facut junioratul la Unirea Alba Iulia, dupa care s-a transferat la Academia Hagi, ajungand ulterior in Anglia, la Wolverhampton, unde a jucat pentru formatia U23, fiind imprumutat in sezonul 2107/2018 la Esbjerg, in Danemarca.Revenit in tara, Nicolae a evoluat in Liga 1 pentru Dunarea Calarasi, transferandu-se la Sepsi Sfantu Gheorghe, unde a jucat in 33 de meciuri din sezonul trecut, marcand de 6 ori. In iarna, Carnat a semnat cu CFR Cluj, echipa pentru care a evoluat in zece meciuri de campionat.Noul mijlocas de banda dreapta al Rapidului a evoluat pentru nationala Romaniei la nivelul echipelor U17 si U21.