Rasturnare de situatie in cazul transferului lui George Tucudean la Universitatea Craiova

Fostul golgheter de la Steaua si Dinamo ar putea ramane totusi si din vara la CFR Cluj, desi se parea ca a ajuns deja la un acord cu oltenii.Craiova si CFR ar fi negociat si ar fi ajuns deja si la un acord verbal, insa atacantul de 29 de ani ar putea continua in Gruia, chiar daca nu are o relatie foarte buna cu antrenorul Dan Petrescu Marius Bilasco, fostul varf al Stelei si al Unirii Urziceni, seful departamentului de scouting de la CFR, a lasat sa se inteleaga ca Tucudean ar putea ramane la CFR si din vara:"Tucudean, cred eu, se simte foarte bine la Cluj! Dovada este si aprecierea pe care o primeste din partea clubului. Nu traversam o perioada foarte buna, cei din fotbal, si poate sunt anumite aspecte care te fac sa ai anumite reactii sau anumite discutii pe diferite subiecte", puncta Bilasco intr-un interviu pentru cei de la TelekomSport.In ultimele 3 sezoane petrecute le CFR, Tucudean a marcat 34 de goluri . Din cauza unor probleme la inima, Tucudean a evoluat in doar 6 meciur in acest sezon, marcand un singur gol.CFR a platit 500.000 de euro catre Viitorul in 2017 pentru transferul sau. El are un salariu de 15.000 de euro lunar.D.A.