FOTO Un fost fotbalist de la CFR Cluj si FCSB, dat in urmarire de Interpol. De ce este acuzat

Ajuns la 28 de ani, fotbalistul este dat acum in urmarire de INTERPOL, pentru ca e suspect intr-un caz de trucare de meciuri Muniru a plecat din Europa anul trecuta si juca pentru Asante Kotoko.INTERPOL vrea sa afle de la autoritatile ghaneze toate activitatile si toate calatoriile fotbalistului intre octombrie si noiembrie 2020, scrie footballghana.com Muniru este de negasit si este dat in urmarire prin INTERPOL.El a a stat patru ani in Romania, doi la CFR Cluj si doi la FCSB