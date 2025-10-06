Traore, dorit (si) de Napoli

Joi, 02 Decembrie 2010, ora 18:03
1060 citiri
Traore, dorit (si) de Napoli

Lacina Traore a intrat si in atentia adversarei Stelei din grupele Europa League, Napoli.

Mai multe publicatii italiene anunta ca gruparea din Serie A a devenit interesata de achitionarea atacantului ivorian de la CFR Cluj dupa ce campioana Romaniei a mai taiat din pretul de vanzare anuntat in octombrie, de 6 milioane de euro.

In pole-position pentru achizitionarea atacantului este, insa, gruparea engleza Fulham, care ofera 4,5 milioane de euro. Dar Napoli ar putea face o oferta financiara sensibil egala, dublata de disponibilitatea de a-l lasa pe Traore sa joace pentru CFR Cluj pana la finalul sezonului.

Traore a jucat 5 meciuri in Liga Campionilor pentru CFR Cluj, marcand un gol, in meciul cu Basel, de pe teren propriu, scor 2-1.

Autor: Ionut Socaciu

Ce vrea Grindeanu în scris de la partenerii de Coaliție înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Ce vrea Grindeanu în scris de la partenerii de Coaliție înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a condiționat viitorul alianței cu PNL și USR de disponibilitatea celorlalte partide de a accepta termeni impuși înainte alegerilor pentru...
Diana Șoșoacă, după ce Parchetul a informat-o că a devenit din suspect inculpat: ”Eu nu am venit aici să stau în genunchi și nici să mă supun”
Diana Șoșoacă, după ce Parchetul a informat-o că a devenit din suspect inculpat: ”Eu nu am venit aici să stau în genunchi și nici să mă supun”
Eurodeputata Diana Şoşoacă a fost anunțată luni, 6 octombrie, de către Parchetul General că are calitatea de inculpat în dosarul în care este cercetată pentru 11 infracțiuni, unele...
#Lacina Traore transfer Napoli , #stiri CFR Cluj
Comentarii
V
valencia
rank 1
il mai plimbati mult pe cioroiu asta?!
parca-l vad ca ajunge in kazahstan,sau kirghizia! Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a legat de masina finului Mirel Radoi dupa FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Daduse in "darul bauturii", dar a fost salvat de Gigi Becali. Acum s-a aflat totul: "Era terminat, distrus!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Jucătorul de la FCSB care poate încasă un milion de euro în acest sezon. Becali a confirmat totul: „Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul”
  2. O arbitră, delegată la meciul lui Real Madrid din Champions League
  3. „Promite-mi că nu te interesează fotbalul”. Gigi Becali, către Florinel Coman: „Uită-te în ochii mei”
  4. Mircea Lucescu a decis echipa care va intra cu Austria! Surprize mari pregătite de selecționer
  5. Secretul lui Erling Haaland: „Lui trebuie să-i mulțumesc”
  6. Jucătoarea de origine rusă din WTA a decis să spună Stop: "Nu pot suporta mai mult ca femeie"
  7. ”Pleci de la Tottenham?”. Drăgușin a răspuns fără să ezite
  8. Cârțu l-a desființat pe Kovacs: ”Te faci de râs! Ți-e frică de comentariile lui Becali sau MM Stoica după?”
  9. Iordănescu, în pericol. Polonezii îi anunță demiterea: „Este pe scaunul fierbinte”. Posibilul înlocuitor de la Legia
  10. Aryna Sabalenka, acuzată că "a spart" două familii. "Primesc mesaje groaznice!"