Traore, dorit (si) de Napoli

Lacina Traore a intrat si in atentia adversarei Stelei din grupele Europa League, Napoli.

Mai multe publicatii italiene anunta ca gruparea din Serie A a devenit interesata de achitionarea atacantului ivorian de la CFR Cluj dupa ce campioana Romaniei a mai taiat din pretul de vanzare anuntat in octombrie, de 6 milioane de euro.

In pole-position pentru achizitionarea atacantului este, insa, gruparea engleza Fulham, care ofera 4,5 milioane de euro. Dar Napoli ar putea face o oferta financiara sensibil egala, dublata de disponibilitatea de a-l lasa pe Traore sa joace pentru CFR Cluj pana la finalul sezonului.

Traore a jucat 5 meciuri in Liga Campionilor pentru CFR Cluj, marcand un gol, in meciul cu Basel, de pe teren propriu, scor 2-1.

