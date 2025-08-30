Trica, gata sa sara in barca rivalei Stelei: "Si maine ma duc!"

Vineri, 20 Aprilie 2012, ora 17:28
1061 citiri
Trica, gata sa sara in barca rivalei Stelei: "Si maine ma duc!"

Eugen Trica, fostul jucator al Stelei, este gata sa sara in barca rivalilor de la CFR Cluj.

Trica a anuntat ca a discutat deja cu antrenorul Ioan Andone despre un posibil transfer, in vara, insa sustine ca este gata sa isi faca bagajele chiar de acum, daca va fi chemat.

"Am vorbit cu domnul Andone din vara. I-am spus ca as veni si mai repede, daca e nevoie de mine. Mereu mi-am dorit sa revin la Cluj. Daca ma cheama maine, imi fac geanta si vin la CFR. Ar fi o onoare sa lucrez din nou cu Andone", a spus Trica la Sport.ro.

Eugen Trica a jucat la Steaua in perioada 1998-2003, insa nu a ramas in relatii bune cu cei din Ghencea. El se simte mai apropiat de CFR, acolo unde a evoluat in doua randuri, in perioada 2007-2009.

Ajuns antrenor, Trica poate fi secundul lui Andone in sezonul urmator.

M.D.

