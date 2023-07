Un fotbalist belgian face o declaratie dura despre Romania

Romania devine tot mai putin atractiva pentru fotbalistii straini.

Atacantul belgian Benjamin Mokului a dezvaluit ca a refuzat o oferta extraordinara din punct de vedere financiar venita din partea celor de la CFR Cluj deoarece s-a temut sa vina in Romania.

"Am avut o oferta foarte buna din Romania. Din punct de vedere financiar, as fi castigat o gramada de bani, dar, va spun cu mana pe inima, mi-a fost teama sa merg acolo! Riscam sa ma pierd de tot, sa nu mai am treaba cu fotbalul. Asa ca am decis sa raman in Belgia, pe un salariu mai mic, dar la o echipa cu perspective mai mari", a spus Mokulu in presa belgiana.

Mokulu a refuzat CFR Cluj pentru a semna cu Mechelen, o echipa modesta din campionatul belgian, fara nicio performanta notabila in ultimii ani.

In ultimul sezon, Mechelen a incheiat pe locul 8, iar precedenta participare in cupele europene dateaza de mai bine de 19 ani.

Mokulu a fost dorit cu insistenta la Cluj de Mircea Rednic. Ardelenii ii ofereau 350 de mii de euro pe sezon.

