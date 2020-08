Un jucator de la CFR Cluj rupe tacerea dupa castigarea campionatului: "Nu suntem platiti din martie. Vreau sa vad banii in cont"

"Sunt sub contract cu CFR, cred ca toata lumea fotbalistica stie ca, la 30 de ani, nu mai am mult de jucat si daca vine o oferta mai buna pentru mine din punct de vedere sportiv, un proiect bun, si mai ales economic, sper ca si lumea de la CFR ma va intelege. Pana acum sunt jucatorul CFR si in seara asta sarbatoresc castigarea celui de-al treilea titlu la rand. Nu stiu cine a promis ce a promis, dar intai jucatorii trebuie sa fie platiti. Noi nu suntem platiti din luna martie si cred ca e ceva inadmisibil. Nu stiu cine ce promite (n.r. - transferuri ), dar cred ca grupul acesta care a castigat pe teren trebuie sa fie platit. In rest, toate promisiunile de la nu stiu cine vin sunt istorie. Nu vreau explicatii vreau sa vad banii in cont, la fiecare om din echipa asta. Mai ales dupa ceea ce am facut anul acesta cred ca meritam si noi respect. Din pacate au fost (n.r. - probleme) si in trecut si imi pare rau pentru toti colegii mei. Nu e vorba numai de bani, e vorba si de respect. Si daca cineva nu isi tine cuvantul, pe mine ma deranjeaza. Dar asta e o discutie pentru mai tarziu, cred ca astazi trebuie sa sarbatorim toti, impreuna", a declarat Djokovici, la Telekom Sport.El s-a bucurat de victoria echipei lui in finala campioantului, cu CSU Craiova, si a precizat ca a aruncat Ipad-ul dupa ce oltenii au deschis scorul."Ma bucur foarte mult pentru performanta echipei si e ceva fantastic, trei campionate la rand! Bravo, baietii, bravo, CFR! (n.r. - dupa golul lui Nistor) Am aruncat Ipad-ul si dupa aia m-am uitat pe laptop, dar ma bucur ca a mers si pe laptop si am vazut un meci chiar fantastic, abordat de o echipa cu caracter, care a revenit dupa 0-1 si a intors scorul fantastic. Dorinta si spiritul au facut diferenta. Dupa atatea probleme cu corona (virusul), echipa a aratat ca are caracter si ca e o echipa mare. E greu prentru toata lumea care a avut corona, pentru toti coechipierii mei, trebuie sa-i multumesc lui Dumnezeu ca nu am avut simptome, dar altii au avut probleme mult mai mari. Dupa doua saptamani de izolare, am de sarbatorit in seara asta. Nu am crezut la inceput, mi-a mers bine personal, acum am rezolvat problema. CFR a aratat in cele mai grele momente ca poate face imposibilul, dupa toate problemele si dupa accidentarea de la incalzire a unui coechipier. Cred ca echipa chiar a aratat ca are caracter si mare dorinta si Dumnezeu ne-a rasplatit pentru asta", a afirmat el.Formatia CFR Cluj a castigat al treilea titlu consecutiv de campioana a Romaniei, al saselea din istorie, luni seara, dupa ce a invins, in deplasare, cu scorul de 3-1 (1-1), echipa Universitatea Craiova, in ultima etapa a play-off-ului editiei 2019/2020 a Ligii I, meci disputat in sistem de finala. Partida s-a disputat ca o finala ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF . Daca dupa doua reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungiri si eventual la lovituri de departajare.CFR Cluj a mai castigat titlul in 2008, 2010, 2012, 2018 si 2019.La Craiova, CFR Cluj a revenit de la 0-1, dupa ce craiovenii au deschis scorul prin Nistor '10. Pentru clujeni au marcat apoi Vinicius '36, Boli '56 si Deac '77 (penalti).