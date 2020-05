Un nou scandal urias la CFR Cluj - surse

Ziare.

com

Dupa inlaturarea secundului Alin Minteauan, sefii campioanei Romaniei pregatesc alte plecari neasteptate.Potrivit Fanatik , patronul grupari din Gruia, Nelutu Varga, ar intentiona sa-i puna pe liber pe directorul sportiv Bogdan Mara si pe directorul departamentului de scouting, Marius Bilasco.Nelutu Varga nu ar fi multumit de unele transferuri, in special de costurile nejustificate ale acestora.Sursa citata il da exemplu pe Pelayo Novo, care a semnat cu CFR Cluj in 2017 si la care s-a renunta dupa cateva luni, formatia din Cluj fiind nevoita sa-i plateasca acestuia despagubiri.Bogdan Mara si Marius Bilasco au ajuns in conducerea CFR-ului in iunie 2017.CFR Cluj a castigat ultimele doua editii ale Ligii 1 si in acest sezon se afla, de asemenea, pe prima pozitie.