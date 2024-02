Ungurii vin cu o varianta noua: De ce a fost incendiat drapelul maghiarilor la Cluj

Incendierea drapelului Ungariei in timpul meciului CFR Cluj - Rapid tine capul de afis in presa maghiara. Vecinii nostri vin, insa, cu o varianta noua in incercarea de a explica motivul pentru care drapelul a fost incendiat.

Gestul comis de fanii rapidisti nu a fost un act de ura la adresa Ungariei, in opinia jurnalistilor de la Hir 24.

Acestia sustin ca totul a facut parte dintr-un razboi intern intre galeriile celor doua echipe.

"Patronul echipei Arpad Paszkany este considerat a fi ungur, la fel ca si o parte din suporterii echipei. Din cate se pare, fanii echipei isi incurajeaza favoritii uneori in limba maghiara, iar acesta a fost un act de razbunare", a comentat sursa citata.

Ungurii, revoltati de un gest al romanilor: "Absolut orice limita a fost depasita"

Partida dintre Ungaria si Romania, din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2014, se va disputa vineri, de la ora 21:30.

Confruntarea va fi televizata de TVR 1 si va putea fi urmarita in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com.

Inaintea acestui meci, Romania ocupa locul trei in grupa, cu 9 puncte, la egalitate cu Ungaria, dar cu un golaveraj mai slab.

C.S.