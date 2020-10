Vin banii pentru CFR Cluj. Mihai Bordeianu a semnat la arabi

Campioana Romaniei va primi 1,2 milioane de euro pentru transferul jucatorului.Bordeianu, 28 de ani, a mai evoluat la FC Botosani, inainte de a ajunge la Cluj, in ianuarie 2018.Mihai Bordeianu are doua selecti in echipa nationala Al Qadisiyah a terminat editia trecita a campionatului Arabiei Saudie pe locul 2 in liga secunda si a obtinut promovarea in primul esalon. Noul sezon al primei ligi saudite incepe sambata.