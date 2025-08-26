Tone de aur pentru patronul lui CFR Cluj, în timp ce echipa se face de rușine: ”Care este problema? Alții vând scaune, fac blocuri...”

În timp ce echipa CFR Cluj s-a făcut de rușine în ultimele două meciuri, primind 11 goluri, 2-7 cu Hacken în Europa și 1-4 cu Oțelul, pe internet au apărut imagini cu patronul Nelu Varga înconjurat de lingouri de aur.

”Sunt 17 cutii a câte 100 de kile pregătite. Astea le avem pregătite, dar în total sunt 2.300 de kile. Aș vrea să înțelegi că e lucru serios. Astăzi pregătim actele, totul pentru transportul în Dubai”, spune Nelu Varga într-o înregistrare publicată pe TikTok.

„Nu știu cum apar aceste imagine pe internet. Mi s-a virusat telefonul și probabil cineva mi le-a furat din telefon. Este business-ul meu. Care este problema? Am licență, am firmă...Vând aur în Dubai. Vând tone de aur. De 11 ani am mină de aur în Africa”, a reacționat Nelu Varga, conform Prosport.ro.

”Nu înțeleg de unde atâta răutate. Din 2007 am mină de aur. Am firmă de minerit și în România. Alții vând scaune, fac blocuri, vând mâncare. Eu am firmă de minerit. Care e problema?”, a mai spus el, referindu0se la rivalii de la Rapid și FCSB, Dan Șucu și Gigi Becali.

