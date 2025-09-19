Ciprian-Cristian Scrobotă, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Cluj-Napoca și fost fotbalist la juniorii clubului CFR Cluj, a murit la numai 20 de ani, în America, unde lucra prin programul Work and Travel.

Tânărul ar fi trebuit să se întoarcă în România chiar astăzi, 19 septembrie, însă a decedat din cauze neprecizate.

Prin intermediul clubului CFR, familia lui Ciprian-Cristian Scrobotă a făcut un apel pentru strângere de fonduri în vederea repatrierii trupului neînsuflețit.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a fostului jucător al Academiei noastre, Ciprian Scrobotă, care s-a stins din viață mult prea devreme. Întrucât această tragedie s-a întâmplat în America, repatrierea reprezintă un cost pe care familia nu și-l poate permite. Cei care doresc să sprijine familia îndurerată o pot face printr-o donație în contul de mai jos:

RO40BTRLRONCRT0559622201

Nume beneficiar: Sasu Augustin-Dumitru

Dumnezeu să îl ierte! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au scris ardelenii pe Facebook.

