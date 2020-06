Bataie mare intre CFR Cluj si Craiova pe piata transferurilor pentru un tanar jucator

Ziare.

In jur de 500.000 de euro doresc cei de la Chindia pentru transferul portarului. CFR si Craiova il vor si pentru ca jucatorul Chindiei este eligibil pentru regula U21. Conform regulamentelor FRF , o echipa din liga 1 este obligata sa inceapa cu doi jucatori sub 21 de ani in teren!Marian Aioani are 20 de ani si a impresionat in acest sezon, cand a si jucat primul meci la nationala de tineret antrenata de Mirel Radoi , in infringerea cu Danemarca,1-2.Ziare.com a aflat ca Aioani este in dubiu si nu stie ce oferta sa aleaga. Pe de o parte ar vrea sa lucreze cu Dan Petrescu , pe care-l considera cel mai bun antrenor, dar pe de alta parte nu ar refuza nici oferta Craiovei, unde crede ca este vorba despre un proiect serios, stabil, lucru ce l-ar ajuta in cariera.Nici Gigi Becali nu a stat cu mainile in san la FCSB , are deja in curte doi portari cu un potential mare, Andrei Vlad, 20 de ani si Stefan Tarnovanu, tot 20 de ani, pe care l-a cumparat de la Iasi cu 200.000 de euro!