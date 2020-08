CFR Cluj a castigat lupta cu Gigi Becali si a cumparat "un tigru" in miez de noapte

Clujenii au platit peste 200.000 de euro in schimbul atacantului, care a inscris 12 goluri , pentru echipa sibiana, in sezonul trecut.Si Gigi Becali l-a dorit la FCSB , insa Debeljuh a ales campioana CFR Cluj, mai ales pentru ca va juca in Champions League."Jos palaria pentru tot ce ai realizat alaturi de noi, Tigrule. A fost o calatorie frumoasa. Chiar unica si speciala! Vom fi mereu alaturi de tine, oriunde ai juca! Mult succes la CFR", este anuntul lui FC Hermannstadt, pe pagina de facebook.Croatul are 23 de ani si a venit in Romania in vara anului trecut.