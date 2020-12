EXCLUSIV Fotbalistul din Liga 1 pentru care se bat FCSB, CFR Cluj si Craiova. Echipele liciteaza pentru el

Se da o lupta mare pentru un fotbalist din Liga 1 Mijlocasul defensiv al celor de la Gaz Metan Medias, Bryan Alceus, a impresionat in aceasta toamna, iar toate echipele din fruntea clasamentului si-au manifestat interesul pentru el. FCSB si Steaua ar fi facut deja oferte pentru fotbalistul haitian de la Medias, conform unor surse Ziare.com.Nascut in Franta, Alceus a inceput fotbal la juniorii lui Bordeaux si a ajuns in Romania in aceasta vara.Gaz Metan Medias i-a fixat si un pret, nu accepta mai putin de 200 000 de euro in schimbul fotbalistului.Alceus are 24 de ani, a venit in Romania de la Bastia, liga a treia franceza. Fotbalistul are si 13 jocuri in nationala statului Haiti.CITESTE SI: Roman care a jucat pentru o echipa din Turcia: "M-au facut de atatea ori tigan "