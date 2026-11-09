Statul trebuie să plătească salarii restante și compensatorii în valoare de 11 milioane de euro pentru aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă care nu mai muncesc din iunie

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a afirmat că România riscă să intre în infringement pentru că sunt două companii similiare - CFR Marfă și Carpatica.

”Românii, din păcate, vor plăti salariile restante pentru aproximativ 1.500 de persoane care din iunie, efectiv, au încă contracte de muncă la CFR Marfă, dar nu muncesc pentru acești bani, deoarece compania nu mai are din primăvară licență de operare”, a adăugat Popa.

Ministrul a precizat că valoarea salariilor restantate și a celor compensatorii pentru angajații CFR Marfă se ridică la 11 milioane de euro.

”Avem o problemă, situația CFR Marfă, compania a cărei intrare în faliment este așteptată de Comisia Europeană, nu este nici până în prezent rezolvată, deoarece fosta conducere nu a dorit să facă nimic în acest sens. Din păcate, nu s-a dorit a fi un Consiliu de Administrație provizoriu, cu un mandat special pentru a continua această procedură. Deci și aici suntem în deficit”, a afirmat ministrul Transporturilor, luni, într-o conferință de presă.

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El a adăugat că România riscă intrarea în infringement și trebuie plătite salarii restante pentru aproximativ 1.500 de persoane.

”Astfel, nu numai că România riscă intrarea în infringement pentru că avem două companii cu același scop, mă refer la CFR Marfă și Carpatica, al cărui director este aici, lângă noi, dar românii, din păcate, vor plăti salariile restante pentru aproximativ 1.500 de persoane care din iunie, efectiv, au încă contracte de muncă la CFR Marfă, dar nu muncesc pentru acești bani, deoarece compania nu mai are din primăvară licență de operare”, a declarat Ștefan-Ovidiu Popa.

El a adăugat că valoarea salariilor restante și a celor compensatorii se ridică la 11 milioane de euro.

”Pe lângă aceste sume, este nevoie de o concediere colectivă, ceea ce presupune acordarea a cinci salarii compensatorii, potrivit contractului colectiv de muncă, adică cinci ori cinci salarii medii brute pe ramură. Astfel, vorbim de 19 milioane de lei, salarii restante, și încă 37 de milioane de lei, salarii compensatorii. Avem un total de 56 de milioane de lei, aproximativ 11 milioane de euro, pe care statul român trebuie să îi scoată acum pentru a plăti oamenii și a acoperi incompetența unora care au știut doar să boicoteze. Pentru rezolvarea acestei situații am avut o discuție cu domnul prim-ministru, cu domnul viceprim-ministru, cu Ministerul Muncii, să găsim soluția necesară”, a susținut Ștefan-Ovidiu Popa.

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