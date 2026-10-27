ANAF vinde acțiunile CFR Marfă la o companie controlată de Gruia Stoica. Prețul pornește de la 187 de milioane de lei

Autor: Andreea Deaconescu
Luni, 26 Octombrie 2026, ora 15:34
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ANAF vinde acțiunile CFR Marfă la o companie controlată de Gruia Stoica. Prețul pornește de la 187 de milioane de lei
Tren CFR Marfă FOTO: Facebook/CFR Marfa

ANAF scoate la vânzare aproape jumătate din acțiunile unei firme feroviare controlate de grupul omului de afaceri Gruia Stoica. Pachetul aparține CFR Marfă și are un preț de pornire de 187,26 milioane de lei. Vânzarea vine după ce CFR Marfă a fost înlocuită de Carpatica Feroviar și a cerut falimentul, potrivit profit.ro.

Ce acțiuni vinde ANAF și cine le controlează

Fiscul a publicat pe e-Licitații anunțul pentru 16.621 de acțiuni, echivalentul a 48,9948% din Rolling Stock Company. Perioada de publicitate se încheie la 22 noiembrie, iar prețul de pornire provine dintr-o evaluare autorizată.

Înființată în 2007, Rolling Stock Company are ca acționar majoritar Grup Feroviar Român (GFR), parte a grupului Grampet, condus de Gruia Stoica. GFR deține aproximativ 51%, iar societatea închiriază locomotive și vagoane, inclusiv în Europa Centrală și de Sud-Est.

Dacă pachetul nu se vinde, prețul de pornire poate scădea cu 25% la a doua licitație și cu 50% față de valoarea inițială la a treia. Publicația Club Feroviar avertizează că statutul de acționar minoritar ar putea descuraja alți investitori.

De ce este lichidată CFR Marfă și ce a preluat Carpatica Feroviar

CFR Marfă și-a depus cererea de intrare în faliment în mai 2026, după ani de probleme financiare. O cauză importantă este decizia Comisiei Europene din 2020, prin care România a fost obligată să recupereze de la companie cel puțin 570 de milioane de euro reprezentând ajutor de stat incompatibil, plus dobânzi.

Carpatica Feroviar, noua companie de stat înființată în 2024, a preluat o parte din activitate, active și personal. CFR Marfă nu mai are licență de transport din mai 2026. Deși nu mai operează trenuri, societatea aflată în proces de lichidare păstrează bunuri și participații care pot fi vândute.

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