EximBank: Garantia acordata GFR este pentru privatizarea BDZ din Bulgaria!

EximBank a anuntat ca a aprobat o garantie pentru Grup Feroviar Roman (GFR), in vederea participari companiei la privatizarea companiei nationale de transport feroviar din Bulgaria, BDZ Freight Services EOOD.

Reprezentantii bancii au precizat ca au incheiat un parteneriat strategic cu aceasta societate pentru acordarea unui sprijin financiar in vederea achizitionarii unor companii din afara Romaniei, conform unui comunicat publicat pe site de Eximbank.

"Parteneriatul strategic dintre GFR si EximBank se orienteaza catre alte tinte de interes din afara Romaniei, pe de o parte, si catre activitatea curenta a companiei pe de alta, insa nu ia in considerare, sub nici o forma, o implicare in privatizarile din Romania - nici acum, nici in viitor.

Orice companie din Romania capabila sa-si extinda activitatea in afara tarii este un potential partener al EximBank. Cred ca avem companii romanesti care au ajuns la maturitate deplina pe piata locala si care vor si pot sa devina jucatori regionali. Toate aceste companii gasesc in EximBank un partener strategic", a declarat Traian Halalai, presedintele EximBank.

Anuntul vine la scurt timp dupa ce GFR a depus dosarul cu oferta neangajata pentru preluarea companiei romane CFR Marfa, pe 5 iunie, iar pe 8 iunie, statul a cerut depunerea unei garantii de 35 de milioane de lei intr-un cont ESCROW, in care pot fi depozitati bani ce vor fi distribuiti unei terte parti la indeplinirea unor conditii prestabilite.

La privatizarea CFR Marfa mai participa si Asocierea SC Transferoviar Grup SA - Donau Finantz GMBH.

Garantiile de stat oferite de EximBank vin in sprijinul companiilor care au nevoie de credite, dar nu dispun de suficiente garantii colaterale.

Garantiile emise de EximBank preiau o parte semnificativa a riscului de credit astfel ca utilizarea lor asigura accesul mai facil la finantare, conform comunicatului.

Banca detine o retea de 15 unitati - Bucuresti, Bacau, Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Craiova, Deva, Galati, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Timisoara si Sibiu.

C.P.

