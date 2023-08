Transportatorii feroviari: Privatizarea CFR Marfa se face pe genunchi, iesim in pierdere

Asociatia Transportatorilor Feroviari din Romania (ATFER) considera ca privatizarea CFR Marfa se face "pe genunchi", iar procedura de vanzare a companiei de stat va crea prejudicii insemnate atat statului, cat si operatorilor privati de transport.

"Procedura de privatizare, precum si Hotararea de Guvern privind privatizarea nu au fost supuse consultarii patronatului din domeniu, asa cum eronat s-a specificat in proiectul HG elaborat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. In ultima procedura de privatizare publicata, pentru datoriile istorice ale CFR Marfa catre bugetul statului si cele catre CFR SA (Infrastructura) s-a prevazut conversia acestora in actiuni, respectiv cesiunea si compensarea partiala a datoriei catre CFR SA si apoi conversia acesteia in actiuni.

Consideram aceasta procedura ca inechitabila fata de ceilalati operatori de transport, care in decursul timpului au fost penalizati pentru astfel de datorii, precum si fata de stat, caruia i se diminueaza nejustificat bugetul de sanatate si asigurari sociale. De asemenea, aceasta procedura favorizeaza, prin efectul licitatiei si al negocierii, diminuarea acestor datorii in valoare absoluta cu ocazia privatizarii", se arata intr-un comunicat transmis de ATFER.

Ce spune si ce face Ministerul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Ovidiu Silaghi, a declarat vineri ca strategia de privatizare a CFR Marfa va fi aprobata saptamana viitoare in sedinta de guvern. Ministerul Transporturilor va organiza marti o dezbatere publica privind proiectul de hotarare de guvern pentru aprobarea strategiei de privatizare a companiei.

Vanzarea companiei de transport feroviar este una din conditiile asumate de Guvern prin acordurile cu institutiile internationale.

ATFER considera ca, in pofida declaratiilor oficiale de intentie cu privire la privatizarea CFR Marfa inca de acum 5 ani, in realitate procesul de privatizare a fost tot timpul in "adormire", neexistand o preocupare evidenta in realizarea acestuia.

"Astfel, s-a ajuns in acest moment cand, ca urmare a conditionarilor UE, privatizarea sa se faca in 2-3 luni, practic 'pe genunchi'. Vorbim de o companie care detine circa 50% din piata de transport feroviar de marfa din Romania (30 de milioane de tone marfa transportata), care are mijloace fixe in valoare de circa 1,5 mld de euro si aproximativ 11.000 de salariati", se spune in comunicatul ATFER.

Asociatia mai arata ca inainte de privatizare trebuie clarificate anumite disfunctionalitati rezultate in urma restructurarii sistemului feroviar din Romania care intra in contradictie cu reglementarile in domeniu ale UE privind liberalizarea pietelor de transport feroviar, mentionand ca CFR Marfa detine majoritatea terminalelor de containere si toate depourile de locomotive pentru transportul de marfa.

ARFER reuneste mai multe companii de transport feroviar, printre care Grup Feroviar Roman, Servtrans, Unifertrans, Transferoviar Grup.