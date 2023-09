Conducerea CFR Marfa a anuntat recent ca 2.500 de angajati vor fi disponibilizati in perioada urmatoare, in ciuda protestelor sindicatelor.

In urma unei analize realizate in ianuarie-februarie 2014 s-a ajuns la concluzia ca o mie de muncitori sunt in plus, a explicat Viorel Istrate, liderul sindicatului Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial pentru Ziare.com.

Insa in lunile urmatoare situatia s-a schimbat, astfel ca cei dati afara vor fi mai multi cu 1.500.

"Anul trecut am fost sabotati si nu am putut sa rezolvam problema CFR Marfa, acum probabil 2.500 de oameni o sa-si piarda locul de munca, dar asta e pretul pentru sabotajele pe care le-am tot suferit anul trecut", a motivat premierul Victor Ponta decizia luata de Guvern.

Viorel Istrate a amintit si faptul ca intre timp au avut loc discutii si negocieri cu Fondul Monetar International (FMI).

Consecinte grave ale disponibilizarilor

Inca din aprilie 2014, sindicatul a avertizat conducerea CFR Marfa ca renuntarea la 2.500 de angajati va avea consecinte grave pentru companie, avand in vedere ca personalul va fi insuficient pentru a onora toate contractele si pentru a mentine intr-o stare decenta infrastructura feroviara de transport de marfa.

Cele mai importante efecte ale disponibilizarilor vor fi, conform sindicalistilor:

- modificarea programului de lucru in subunitati, cu consecinte in nerealizarea contractelor aflate in derulare prin depasirea termenelor de transport, deservirea defectuoasa a clientilor si pierderea acestora;

- reducerea capacitatii de prelucrare si neefectuarea proceselor tehnologice specifice din statii;

- riscul incalcarii unor prevederi din regulamente, instructiuni, dispozitii, ducand la cresterea numarului de abateri disciplinare si chiar aparitia unor accidente si incidente feroviare;

- crearea premiselor in ce priveste nemultumirea unor clienti cu care societatea a incheiat contracte;

- cresterea infractionalitatii (sustrageri de marfuri incredintate la transport, de piese de la materialul rulant si de bunuri materiale din patrimoniu) ;

- imposibilitatea inlocuirii personalului incadrat pe posturi ce nu pot fi reduse, cu personal care sa indeplineasca macar conditiile minime de pregatire si vechime;

- nerespectarea regimului de munca, implicit cresterea numarului de ore suplimentare si de ore neproductive.

- nerespectarea protocoalelor si graficelor de circulatie in statiile de frontiera.

Nota: Documentul cuprinde si impactul concedierilor colective asupra fiecarei divizii in parte

"Aceste riscuri de pierderi de contracte se regasesc in programul de reorganizare, care a fost avizat de Consiliul de Administratie si apoi aprobat de Adunarea generala a Actionarilor", a atentionat liderul sindical.

Compania contrazice sindicatele

In comunicatul remis Ziare.com in care se anunta disponibilizarea celor 2.500 de angajati, compania sustine ca va putea desfasura activitatea in continuare, fara a avea probleme majore.

"Procesul de restructurare are ca obiectiv pe termen scurt restabilirea echilibrului intre volumul prestatiei de transport si numarul de angajati al societatii, asigurand astfel premisele cresterii competitivitatii CFR Marfa pe o piata extrem de concurentiala.

Disponibilizari masive la CFR Marfa: Cati angajati vor fi dati afara si ce compensatii primesc

Precizam faptul ca activitatea CFR Marfa nu va fi afectata, clientii nostri primesc pe aceasta cale asigurari ca activitatea societatii se va desfasura si in continuare in conditii normale", mentioneaza compania.

Viorel Istrate sustine ca o asemenea abordare a problemei din partea conducerii companiei este una normala, avand in vedere ca managerii nu vor sa starneasca panica in randul clientilor sau potentialilor investitori.

Pe de alta parte, el arata ca situatia din teren e alta.

"Trenurile merg cu 17 km la ora, despre ce performanta vorbesc cei de la CFR Marfa? Nu poti sa fii performant dand afara oameni, asta e o mare magarie. Asta facem in fiecare an (concedieri - n.red.), iar la anul vor mai fi dati si altii afara. Si tot asa, pana ii va concedia pe toti", a subliniat liderul sindical.

Privatizarea, singura solutie

Analistul Aurelian Dochia a precizat pentru Ziare.com ca privatizarea este singurul mod prin care compania poate fi salvata. Insa acest proces "trebuie facut ca la carte", in conditiile in care au mai existat tentative esuate.

In consecinta, viitorul cumparator trebuie sa fie capabil sa gestioneze situatia acestei companii, pentru a redeveni competitiva, a declarat analistul pentru Ziare.com.

De aceeasi parere este si liderul sindical Viorel Istrate, insa acesta sustine ca Guvernul nu are o alta solutie decat privatizarea din cauza angajamentelor luate in fata Comisiei Europene.

Motivul? Statul a sters datorii uriase pe care le avea CFR Marfa, iar CE a fost de acord doar in conditiile in care societatea va fi vanduta.

"Tocmai de aceea Guvernul a anuntat imediat dupa tentativa esuata de privatizare ca a reluat procesul", a mentionat acesta.

Incercare de privatizare esuata

In luna iunie a anului trecut, compania GFR, controlata de omul de afaceri Gruia Stoica, a fost declarata castigatoare in procesul de privatizare a companiei feroviare, oferind un pret de 202 milioane de euro pentru 51% din actiuni.

Tranzactia nu a fost finalizata insa pana la termenul limita, 14 octombrie, pentru ca unele banci creditoare ale CFR Marfa nu si-au dat acordul pentru schimbarea actionariatului, iar Consiliul Concurentei nu a avut timpul necesar pentru a se pronunta asupra operatiunii.

Ulterior, Guvernul a anuntat ca a reluat procedura de privatizare.

Din informatiile obtinute de Ziare.com, aceasta se afla in etapa de alegere a consultantului.

