Catalin Drula, despre situatia pierderilor colosale de la TAROM sau CFR Marfa: "Nu e normal asa ceva"

Intrebat daca are vreo idee de unde va lua compania CFR Marfa cei 400 de milioane de euro pe care trebuie sa ii inapoieze statului roman, Catalin Drula a raspuns: "Voi analiza si voi discuta si cu domnul ministru ( Lucian Bode - fost ministru al Transporturilor - n.r.) despre situatia actuala a CFR Marfa"."Ce imi doresc este ca societatile din subordinea Ministerului Transporturilor, ma refer in special la companiile care au o natura pronuntat comerciala, sa nu mai fie neaparat locuri unde pierdem sute de milioane, deci trebuie sa vedem cum scoatem din aceasta situatie aceste companii, care sunt mijloacele ca aceste pierderi sa nu se mai acumuleze in felul in care au facut-o. Va dau un exemplu: TAROM-ul a pierdut 1,5 miliarde de lei, daca nu ma insel, in ultimii 10 ani, sper sa nu gresesc cifra in momentul asta. Sunt pierderi enorme pe toate aceste companii, nu e normal. O companie trebuie sa aiba eficienta, mai ales cele care sunt pe piete care pot functiona competitiv si chiar si cele care functioneaza pe piete cu subventii cum e normal facute pentru calatori si alte lucruri - in toata lumea sunt fara aceste subventii - trebuie sa aiba un model de eficienta", a adaugat el.In programul de guvernare pentru 2021-2024, dat miercuri publicitatii, se mentioneaza ca in cazul CFR Marfa au fost identificate modalitatile pentru a obtine redresarea financiara, prin continuarea activitatii operationale a societatii si fara a afecta pozitia acesteia pe piata si relatia cu partenerii comerciali. Decizia Comisiei Europene, transmisa in luna februarie a acestui an, conform careia CFR Marfa trebuie sa restituie ajutorul de stat nelegal acordat in anul 2013, in valoare de 400 de milioane de euro, a constituit un punct de cotitura pentru parcursul acestei companii, care in viziunea multora se indrepta spre faliment.Pentru salvarea companiei, solutia optima identificata a fost recurgerea la procedura de concordat preventiv, care, spre deosebire de orice alte modalitati reglementate, asigura un set de avantaje, precum: suspendarea executarilor silite in desfasurare la momentul omologarii (12.03.2020), posibilitatea negocierii modalitatii de stingere a datoriilor cu creditorii; mentinerea societatii pe piata si continuarea activitatii comerciale; durata redusa a procedurii - 24 luni (spre deosebire de procedura insolventei/executare silita), se spune in document."Tinand cont de rolul strategic pe care SNTFM CFR Marfa SA il are in piata si pentru siguranta nationala, este necesar ca procesul de rambursare a ajutorului de stat sa asigure, deopotriva: rambursarea integrala a ajutorului de stat; continuitatea transportatorului feroviar strategic de marfa. Obiectivul principal pentru un orizont de timp scurt si mediu il reprezinta implementarea unei strategii de rambursare a ajutorului de stat, astfel incat CFR Marfa sa depaseasca aceasta situatie critica, prin demararea unui proces amplu de restructurare, care sa-i permita continuarea activitatii, fiind vorba despre o companie cu un impact major in economia romaneasca", se mai spune in program.In cazul companiei TAROM, programul de guvernare prevede ca pe termen mediu si lung, pentru realizarea obiectivelor si obtinerea profitabilitatii, vor fi implementate masuri pe urmatoarele patru directii de actiune: reinnoirea flotei; optimizare comerciala prin optimizarea frecventelor, alocarea optima a flotei, inchiderea rutelor neprofitabile; eficientizare organizationala prin redimensionarea structurilor organizationale, prin optimizarea directiei tehnice si prin restructurarea functiilor suport; optimizarea costurilor prin reducerea costurilor cu combustibilul printr-un mix de masuri de eficientizare si ajustari de pret prin renegocieri/ licitatii si reducerea costurilor de handling prin renegocieri/licitatii."Atingerea acestor obiective este cruciala pentru salvarea brandului national TAROM. Suntem determinati sa actionam prin asumarea celor mai eficiente si responsabile decizii in directia revitalizarii operatorului national aerian", dau asigurari membrii Cabinetului Citu.