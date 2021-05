Drula anunta ajutor de stat pentru CFR Calatori: Noul manager are ca sarcina ca pana la sfarsitul lunii mai sa vina cu planul de restructurare

Acesta a completat ca pana la sfarsitul lunii mai noua conducere va trebui sa vina cu un plan de restructurare a companiei."La CFR Calatori nu pot sa spun cati oameni vor pleca acasa, pentru ca foarte recent am numit un nou manager din privat, de la un operator feroviar. Un om tanar, ma rog, a lucrat si in domeniul public, a lucrat in CFR 15 ani. El are ca sarcina, impreuna cu Consiliul de Administratie , ca pana la sfarsitul acestei luni, pana la sfarsitul lunii mai, sa vina cu planul de restructurare al acestei companii. Din nou, CFR Calatori, la fel ca si celelalte companii de stat care depind de pasageri, a avut pierderi foarte mari si din cauza pandemiei (360 de milioane de lei - n. r.).Acolo, nimeni nu neaga, exista si probleme structurale, dar companiile din subordinea Ministerului Transporturilor, in momentul in care nu se calatoreste - ori ele fac bani din calatorii - au pierderi destul de mari. Si aici ne-am adresat si cu un memorandum de ajutor Covid - sunt aceleasi ajutoare pe care le-au primit companiile din domeniul transporturi - vrem sa luam 160 de milioane (de lei - n. r.) care sa compenseze aceste pierderi. Deci, compania trebuie si un pic ajutata, dar pe de alta parte trebuie sa mergem si pe partea de restructurare", a spus ministrul, intr-un interviu acordat Antena 3.Intrebat cand va veni acest ajutor, Drula a raspuns: "Este in discutii cu Ministerul de Finante, cu Guvernul, probabil va veni la rectificare". Catalin Drula a vorbit si despre concedierile care se vor face si la alte companii din subordinea ministerului pe care-l conduce, respectiv CFR Marfa , Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti si TAROM.La CFR Marfa este vorba despre concedierea unui numar de 1.400 de oameni, acest lucru urmand sa se petreaca in vara, intrucat "sunt niste pasi procedurali in aceasta procedura de concediere colectiva".In ceea ce priveste operatorul aerian de stat, TAROM, de aici au plecat deja 300-400 de salariati, iar pana la finele anului se va ajunge la concedierea unui numar de 1.000 de oameni. La Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti se pune problema de somaj tehnic, intrucat oamenii nu mai calatoresc cu avionul, iar 700 de salariati sunt afectati."La CNAB (...) avem un nou management executiv si non-executiv, adica Consiliu de Administratie, director, care au de la mine acelasi mandat: acela de a reduce cheltuielile. Din pacate, la aceste companii, cea mai mare parte de cheltuieli sunt chetuielile cu personalul, mai ales ca veniturile sunt foarte afectate la CNAB.Nu se zboara pe Otopeni. Am niste cifre la nivelul lunii martie: 20% din traficul unui an normal. Or, ei fac bani din cati pasageri trec, cate aeronave aterizeaza. Automat, daca ajung cu veniturile undeva in zona de o cincime, trebuie lucrat si la partea de cheltuieli, altfel produci doar pierderi. Si acolo conducerea e intr-un proces de dialog si cu sindicatele pentru a gasi aceste solutii de reducere a cheltuielilor cu personalul", a sustinut Drula.Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti SA (CNAB) a mandatat conducerea executiva sa demareze procedurile legale de implementare a somajului tehnic la nivelul CNAB, in conditiile in care masurile pentru limitarea pandemiei au condus la scaderea drastica a traficului aerian de pasageri.