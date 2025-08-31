O locomotivă CFR a luat foc în județul Constanța. În tren se aflau aproximativ 1.300 de călători

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 31 August 2025, ora 17:55
363 citiri
O locomotivă CFR a luat foc în județul Constanța. În tren se aflau aproximativ 1.300 de călători
Incendiu locomotiva CFR FOTO: Replica Online

Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la locomotiva unui tren de pasageri cu 15 vagoane. Incidentul s-a produs în judeţul Constanţa, iar la bordul trenului se aflau 1.300 de călători. ISU Constanţa anunţă că incendiul a fost lichidat.

”Acesta s-a manifestat la nivelul pantografului. În cele 15 vagoane se aflau 1.300 de călători”, a transmis ISU Constanţa.

Potrivit datelor transmise de către autorităţi, în tren erau aproximativ o mie de pasageri.

Aceştia sunt la locul incidentului şi se aşteaptă o altă locomotivă care să continue deplasarea garniturii.

Incidentul s-a produs în Gara Palas.

”Locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane, este încă sub tensiune pe linia de înaltă tensiune. Se acţionează cu pulbere pentru limitarea incendiului,” anunţă ISU Constanţa.

Sursa citată a precizat că nu sunt victime care necesită îngrijiri medicale.

Locomotiva implicată în acest incident este parte dintr-un lot modernizat recent de RELOC Craiova. În 2021 a revenit pe șine, fiind repartizată Depoului București și folosită des pe ruta București-Constanța.

Trei bărbați înjunghiați într-un bar din Constanța. Agresorul a fost prins de polițiști
Trei bărbați înjunghiați într-un bar din Constanța. Agresorul a fost prins de polițiști
Trei bărbaţi au fost răniţi cu un cuţit, sâmbătă seară, în urma unui conflict spontan izbucnit într-un bar din Constanţa, în urma consumului de alcool. Agresorul a fost prins de...
Zeci de trenuri ar putea fi anulate în România, din cauza datoriilor acumulate la plata infrastructurii feroviare
Zeci de trenuri ar putea fi anulate în România, din cauza datoriilor acumulate la plata infrastructurii feroviare
CFR SA a emis o nouă notificare de anulare a zeci de trenuri aparținând companiilor CFR Călători și Transferoviar din cauza datoriilor acumulate de cele două la plata taxei de utilizare a...
#CFR, #incendiu tren, #Constanta , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a anulat nunta, iar "internetul fierbe" dupa ce a aflat varsta noului partener
Digi24.ro
Camere radar pe podul suspendat de la Braila. Soferii sunt nemultumiti si cer masuri ca sa nu se mai strice asfaltul
Adevarul.ro
Romania, ironizata si simpatizata in Balcani: "Vampiri. Ursi peste tot. Le place sa barfeasca la munca si ii numeam Securitatea"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O locomotivă CFR a luat foc în județul Constanța. În tren se aflau aproximativ 1.300 de călători
  2. Atenție maximă la saloanele de înfrumusețare, începând de mâine. Un produs comun, interzis în toată Uniunea Europeană. Autoritățile cer să nu mai fie folosit
  3. Ucraina își transformă cunoștințele acumulate în război într-un atu strategic în relația cu aliații occidentali. Fiecare pixel contează
  4. Plan roșu de intervenție activat în Cluj. Un autocar cu 20 de pasageri la bord, implicat într-un accident
  5. Dmitri Medvedev, mesaj pentru „frații gemeni” Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Îi amenință că ar putea sfârși ca Hitler, pentru că „au uitat lecția”
  6. Accident mortal de tren în București. O persoană a fost călcată de unul dintre trenurile metropolitane
  7. Lituania a instalat „dinți de dragon” la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad. „Este vorba despre o măsură de precauție” VIDEO
  8. „România nu va interfera în alegerile din Republica Moldova”, spune președintele Nicușor Dan. Cum va sprijini țara noastră Chișinăul FOTO
  9. Protest al ecologiștilor în fața Catedralei Sagrada Familia. Manifestanții au stropit cu vopsea roșie fațada monumentului VIDEO
  10. Misterul Lacului Dispărut: un fenomen geologic rar în inima Irlandei de Nord