O locomotivă CFR a luat foc în județul Constanța. În tren se aflau aproximativ 1.300 de călători

Un incendiu a izbucnit, duminică după-amiază, la locomotiva unui tren de pasageri cu 15 vagoane. Incidentul s-a produs în judeţul Constanţa, iar la bordul trenului se aflau 1.300 de călători. ISU Constanţa anunţă că incendiul a fost lichidat.

”Acesta s-a manifestat la nivelul pantografului. În cele 15 vagoane se aflau 1.300 de călători”, a transmis ISU Constanţa.

Potrivit datelor transmise de către autorităţi, în tren erau aproximativ o mie de pasageri.

Aceştia sunt la locul incidentului şi se aşteaptă o altă locomotivă care să continue deplasarea garniturii.

Incidentul s-a produs în Gara Palas.

”Locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane, este încă sub tensiune pe linia de înaltă tensiune. Se acţionează cu pulbere pentru limitarea incendiului,” anunţă ISU Constanţa.

Sursa citată a precizat că nu sunt victime care necesită îngrijiri medicale.

Locomotiva implicată în acest incident este parte dintr-un lot modernizat recent de RELOC Craiova. În 2021 a revenit pe șine, fiind repartizată Depoului București și folosită des pe ruta București-Constanța.

