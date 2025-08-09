Panică la bordul unui tren CFR: Geamul unui vagon a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 09 August 2025, ora 13:07
221 citiri
Panică la bordul unui tren CFR: Geamul unui vagon a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani
Tren CFR FOTO Facebook/ CFR Călători

Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite în tren, sâmbătă, după ce un geam a căzut peste ele în vagonul în care se aflau. Şeful de tren a sunat la 112, copiii fiind duşi la spital împreună cu părinţii.

Potrivit Club Feroviar, trenul IRN 12942, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din Mangalia vineri la ora 15:31 şi a avut trei ramuri – de Satu Mare, de Cluj Napoca şi de Târgu Mureş.

Sâmbătă dimineaţa, când ramura de Cluj Napoca ajunsese la Blaj, două fetiţe de 9 şi respectiv 12 ani au fost lovite de un geam căzut de la vagonul în care se aflau.

Şeful de tren a sunat la numărul unic de urgenţă 112, iar cele două fetiţe au fost luate cu ambulanţa şi duse la spital împreună cu părinţii.

#CFR, #vagon, #tren
