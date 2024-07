Elias Charalambous e mulțumit de echipa sa: ”Trebuia să învingem”

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, marţi seara, în conferinţa de presă de după remiza, 1-1, cu formaţia israeliană Maccabi Tel Aviv, din prima prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, că dacă o formaţie trebuia să învingă aceea este cea pe care o conduce.

"Sunt foarte mulţumit de evoluţia echipei de azi, jucătorii au respectat planul tactic. Dacă o echipă trebuia să învingă azi, aceea este FCSB. Am avut multe ocazii de a înscrie, în timp ce oaspeţii au marcat în urma singurei noastre greşeli. Dar ăsta este fotbalul. Dacă ar trebui să aleg cel mai bun jucător al celor de la Maccabi l-aş alege pe portar. Acest lucru spune multe. El şi-a salvat echipa de nenumărate ori, şi-a arătat calitatea. Nu e uşor să îţi creezi atâtea ocazii la acest nivel câte am avut noi azi", a explicat el.

"Am avut 7-8 ocazii clare azi şi dacă eram puţin norocoşi puteam câştiga acest meci. Dar consider că şi dacă noi câştigam azi, calificarea nu era jucată. Această dublă se va decide săptămâna viitoare în Ungaria. Dacă s-ar fi jucat returul la Tel Aviv cu siguranţă pentru noi ar fi fost şi mai greu. Acum şansele sunt 50-50%. Calificarea va fi decisă de mici detalii. Pentru a merge mai departe trebuie să jucăm chiar mai bine decât am făcut-o azi", a adăugat tehnicianul cipriot.

Charalambous este de părere că formaţia sa a arătat în acest meci că a progresat ca joc.

"Echipa a arătat astăzi că a progresat şi cred că vom fi mai buni de la meci la meci. Retur va fi mult mai greu. Maccabi este o echipă foarte bună, dacă îi oferi spaţii libere îţi poate crea probleme. Mergem acolo săptămâna viitoare ştiind ca ne va fi dificil şi vom da totul pentru a ne califica mai departe", a spus el.

FCSB şi formaţia israeliană Maccabi Tel Aviv au încheiat la egalitate, 1-1 (0-0), marţi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Manşa secundă va avea loc pe 31 iulie, la Budapesta, pe ''Bozsik Arena''.

În cazul în care va trece de Maccabi Tel Aviv, FCSB va da în turul al treilea preliminar peste învingătoarea dintre Shamrock Rovers FC (Irlanda) şi Sparta Praga (Cehia). Campioana României ar juca prima manşă în deplasare, pe 6 sau 7 august, iar revanşa ar avea loc la Bucureşti, pe 13 august.

Dacă va fi eliminată de Maccabi Tel Aviv, FCSB va juca în turul al treilea preliminar din Europa League cu învinsa dintre FK Panevezys (Lituania) şi Jagiellonia Bialystok (Polonia). Jagiellonia a câştigat cu 4-0 în Lituania. Campioana României ar juca prima manşă în deplasare, pe 8 august, iar manşa secundă la Bucureşti, pe 15 august.

