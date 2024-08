Mihai Stoica nu a fost la Praga, pentru meciul cu Sparta: "Covid"

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, nu a făcut deplasarea alaturi de echipa lui, la Praga, unde campioana României a remizat, 1-1, după un meci pe care l-a dominat.

"Meme" a fost prezent însă la o emisiune la Prima Sport, acolo unde este analist TV. El a spus că nu a mers la Praga din cauza unei test pozitiv la Covid.

"La Budapesta am avut două cazuri de Covid în staff. Simţeam şi eu că mă încearcă o tuse, am făcut un test şi era negativ. Joi am venit de la Budapesta, pe drum aer condiţionat, iar când am ajuns aici... pământ de flori. Totul era praf în aplicaţia mea, joi spre vineri.

Am făcut test: Covid. Am repetat testul azi dimineaţă, am vrut să plec, dar trebuia să schimb în Viena, era complicat şi am zis să rămân acasă.

Era negativ, nu erau probleme, că altfel nu veneam la emisiune. Iar s-au înmulţit cazurile de Covid. E groaznic să te uiţi de la TV, groaznic. Nu, nu stau pe bancă, nu mai stau pe bancă", a declarat MM Stoica, la Prima Sport.

Ads