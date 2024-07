Concluzia lui Gigi Becali, după meciul tur cu Maccabi: ”Ne pot scoate dacă...”

FCSB a remizat cu Maccabi Tel Aviv, scor 1-1, în Ghencea, în fața a peste 26.000 de spectatori. Returul va avea loc în Ungaria miercuri, 31 iulie.

Scorul a fost deschis de echipa din Israel în minutul 71, prin Biton, după o gafă a lui Siyabonga Ngezana. Dawa a egalat patru minute mai târziu.

Gigi Becali a fost mulțumit de jocul echipei sale și crede că FCSB va fi favorită la calificare în retur. Susține că a avut mai multe emoții când echipa lui a jucat cu U Cluj. Crede că echipa lui poate fi eliminată doar prin intervenție divină.

”Nu mă așteptam așa. Nu știam echipa asta. Toată lumea zicea că e o echipă extraordinară. Eu am trăit meciul la fel ca cel cu Universitatea Cluj, care a fost mai periculoasă. Nu am avut emoții. Am făcut o greșeală și s-a luat gol. Am jucat la o singură poartă. La jumătatea primei reprize am recuperat și am venit peste ei.

Nu mai este 50% - 50%. Eu cred că suntem mai valoroși. Factorul principal e că le am luat pulsul, avem mai mult curaj. Avem prima șansă noi. Ne poate scoate dacă Dumnezeu e împotriva noastră. Nu mă refer la pulsul că am jucat un meci. Mă refer la pulsul că am intrat cu o anumită teamă. Acum jucătorii și-au dat seama. Curajul. La asta mă refer. O echipă care are valoare nu joci în jumătatea lor”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

