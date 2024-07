Reacția lui Gigi Becali, după ce FCSB și-a aflat posibilele adversare din turul 3 al Champions League: ”Nu are rost”

FCSB și-a aflat posibilele adversare din turul trei preliminar al Champions League. Echipa din capitală se pregătește de meciurile cu Maccabi Tel Aviv, care vor decide dacă FCSB va fi în turul trei al Champions League sau Europa League.

Astfel, dacă va trece de Maccabi Tel Aviv, FCSB se va duela cu una dintre Shamrock Rovers (Irlanda) sau Sparta Praga (Cehia). În schimb, dacă nu va trece de Maccabi, FCSB se va duela cu una dintre Panevezys (Lituania) sau Jagiellonia (Polonia).

Gigi Becali a reacționat după tragerea la sorți. Spune că nu este interesat de Europa League, ci doar de Champions Leagur. Totuși, el a avut un discurs echilibrat, spunând că prima oară va trebui să treacă de Maccabi. Totuși, crede că Sparta Praga este un adversar mai accesibil.

”Stați așa, să vedem mai întâi ce facem cu Maccabi. Să nu punem căruța înaintea cailor. Până la turul trei, noi avem acum în față o dublă cu israelienii, pe care trebuie să o tratăm foarte serios.

Adevărat, am aflat cu cine am putea juca mai departe, dar nu are rost să vorbim acum prea multe. Doar tragerea la sorți de Liga Campionilor m-a interesat, pentru că eu mă gândesc doar la Liga Campionilor. În rest, nici nu știu, nu mă interesează.

Vorbim ipotetic acum, pentru că noi nu am jucat cu Maccabi. Dacă vom trece de israelieni vom face un pas mare spre Liga Campionilor. Pentru că Sparta Praga nu este de nivelul lui Maccabi. Așa zice lumea. E mai ușor cu ăia. Eu vreau doar Liga Campionilor”, a spus Becali pentru digisport.ro.

Ads