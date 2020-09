Mircea Lucescu contra Ladislau Boloni? Posibil duel romanesc pentru un loc in grupele Champions League. Cu cine va juca in play-off Slavia lui Nicusor Stanciu

Desi mai sunt de disputat meciurile din turul 3 preliminar, forul european a organizat tragerea la sorti pentru play-off (turul 4), acolo unde ar putea ajunge atat Mircea Lucescu cu Dinamo Kiev cat si Gent, echipa preluata de curand de Ladislau Boloni . Ei bine, daca cei doi romani se vor califica ( Dinamo Kiev cu Alkmaar, Gent cu Rapid Viena), atunci va urma o dubla confruntare intre Gent si Dinamo Kiev, miza fiind un loc la "masa bogatilor", in grupele Champions League Interesant e faptul ca Dinamo Kiev ar fi trebuit sa joace initial cu FC Krasnodar, conform bilelor iesite din urne, dar confruntarile dintre echipele ucrainene si cele rusesti sunt interzise din motive politice.Al treilea roman care a avut emotii astazi a fost internationalul Nicusor Stanciu , alaturi de colegii de la Slavia Praga. Pe ruta campioanelor, cehii urmeaza sa intalneasca, tot in dubla mansa, invingatoarea partidei Midtjylland - Young Boys din turul 3 preliminar.Slavia Praga (CZE) - Midtjylland (DEN) sau Young Boys Berna (SUI)Maccabi Tel-Aviv sau Dinamo Brest (BLR) - FC Salzburg (AUT)Olympiacos (GRE) - Omonia Nicosia (CYP) sau Steaua Rosie (SRB)Qarabag (AZE) sau Molde (NOR) - Ferencvaros (HUN) sau Dinamo Zagreb (CRO)FC Krasnodar (RUS) - PAOK (GRE) sau Benfica (POR)Gent (BEL) sau Rapid Wien (AUT) - Dynamo Kiev (UKR) sau AZ Alkmaar (NED)