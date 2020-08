36 de suporteri, retinuti in timpul manifestarilor, la Paris, dupa calificarea favoritilor in finala Champions League

Potrivit autoritatilor, politistii au intervenit pe Champs-Elysees si in zona stadionului Parc des Princes, unde fanii au aruncat cu diverse obiecte, au comis violente si furturi.Fanii, majoritatea foarte tineri, au defilat cu masinile, scuterele si trotinetele pe Champs-Elysees, intr-o atmosfera frumoasa. S-au inregistrat insa si cateva ciocniri cu fortele de ordine. Cei mai multi suporteri nu purtau masca.Paris Saint-Germain s-a calificat, marti seara, in premiera in finala Ligii Campionilor, invingand in semifinale echipa Leipzig, scor 3-0. Meciul s-a disputat la Lisabona, unde va avea loc si finala.