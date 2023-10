Adebayor: Am o mare admiratie pentru Kaka si Adi Mutu

Atacantul lui Arsenal, Emanuel Adebayor, spune ca echipa sa poate elimina pe AS Roma, in Liga Campionilor. De asemenea, jucatorul african a recunoscut ca este un fan al romanului Adrian Mutu.

"Am mai eliminat in trecut echipei italiene si speram sa repetam acest lucru si cu Roma. Sunt convins ca ne vom califica si ne vom intoarce la Roma sa jucam finala Ligii Campionilor. Imi place mult fotbalul italian si am o mare admiratie pentru fotbalisti precum Alessandro Del Piero, Kaka sau Adrian Mutu", a spus Adebayor.

Arsenal si AS Roma se infrunta pe Stadio Olimpico in returul otimilor de finala. Londonezii vor avea avantajul meciului tur, cand au castigat cu scorul de 1-0 pe Emirates.

