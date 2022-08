Arsenal l-a transferat pe Arshavin

Gruparea londoneza Arsenal l-a transferat pe atacantul rus Andrei Arshavin, de la Zenit St. Petersburg.

Pentru jucatorul in varsta de 27 de ani, trupa antrenata de Arsene Wenger le va plati rusilor de la Zenit aproximativ 18 milioane de euro, urmand ca jucatorul sa semneze un contract pe cinci sezoane.

"Andrei era un jucator pe care Wenger si l-a dorit mult. L-a urmarit inca din vara. Aceasta solutie le convine tuturor, mai lipseste doar sa semenam contractul si sa facem totul oficial", a spus agentul jucatorului rus, Dennis Lachter, conform site-ului tuttomercatoweb.com.

De serviciile lui Arshavin s-au mai aratat interesate si gruparile Juventus Torino si Tottenham Hotspurs, dar si FC Barcelona.

Andrei Arshavin a jucat in cariera sa doar la Zenit, grupare pentru care a reusit in ultimul sezon sa marcheze 7 goluri in cele 27 de meciuri jucate.

Ads